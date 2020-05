De Maas over tussen Mook en Cuijk via ‘De Maasover’

Aantal coronado­den Grave stijgt naar 11, geen nieuwe ziekenhuis­op­na­mes

20 mei GRAVE - In Grave is opnieuw een inwoner overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen in de vestingstad is nu opgelopen naar 11. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld uit deze regio.