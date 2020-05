Dierenambulance Land van Cuijk stopt ermee

Naschoolse activitei­ten Cuijk en Gennep verdubbeld

10 mei CUIJK/GENNEP - In Cuijk en Gennep worden gemeentelijke sportactiviteiten verdubbeld. Voor de intrede van het coronavirus vonden drie naschoolse activiteiten plaats per week, vanaf maandag zijn dat er zes. Projectorganisaties Cuijk Beweegt én Gennep Doet Mee willen zo meer jeugd aan het sporten krijgen na een tijd waarin veel is stilgezeten.