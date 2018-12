Dit is het budgetkerstmenu van de kok die voor Máxima én minima kookt

Michelin­ster­ren en toppers in het Gelderlan­der Nieuwscafé

19 december BOXMEER - In het Gelderlander Nieuwscafé, komende vrijdag in De Weijer in Boxmeer, zijn sterren en toppers te gast. De eerste ster die aan het woord komt is topkok René Brienen. Hij werd precies 25 jaar geleden geïnaugureerd als meesterkok en kreeg afgelopen maandag te horen dat hij weer een Michelinster heeft gekregen. Brienen vertelt over wat het vak inhoudt en wat er door de jaren heen veranderd is.