Dit kleine dorp aan de Maas heeft straks een ‘nieuwe’ kerk van 2 miljoen

Azc blijft open voor vluchtelin­gen met verblijfs­ver­gun­ning: ‘COA zat met handen in het haar’

OVERLOON - In wat nu nog het asielzoekerscentrum in Overloon is, worden voorlopig alsnog maximaal 150 vluchtelingen, zogeheten statushouders, gehuisvest. Dit op uitdrukkelijk verzoek van het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

18 mei