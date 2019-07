DJ Joost uit Cuijk baalt van toespelen Zwarte Piet: Je wil niet weten wat er op Facebook allemaal over mij geroepen wordt

update Vierdaagse Orkest breekt optreden in Cuijk af: ‘We zijn gewoon weggepest’

19 juli CUIJK - Een half nummer hadden ze gespeeld in hun derde sessie van een half uur. Maar op dat moment heeft het Vierdaagse Orkest het optreden voor de schouwburg in Cuijk afgebroken. ,,We zijn gewoon weggepest.”