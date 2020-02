Dode gevonden in woning Cuijk na brand

Opgestapte wethouder Ben Peters bij Gelderlan­der Nieuwscafé

26 februari BOXMEER -Hoe gaat het met Ben Peters uit Grave? Vrijdag komt hij in het Gelderlander Nieuwscafé in De Weijer in Boxmeer vertellen over het plotselinge einde van zijn politieke carrière. Vorige week stapte onder druk van zijn partij het CDA op als wethouder van Grave. Behalve over Grave gaat het met andere interessante gasten over Vietnam, de verkoop van boeken en windmolens in Boxmeer.