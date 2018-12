Dorpsraad Sambeek is klaar met stoeiende honden op begraafplaats

Winkeldief ontkomt aan personeel, maar politie plukt hem uit een tuin in Cuijk

2 december CUIJK - Een vermeende dief is zondag bij een winkel aan de Lavendel in Cuijk op heterdaad betrapt door winkelmedewerkers. Hij sloeg op de vlucht, maar werd door agenten uit een tuin in de buurt geplukt en meegenomen naar het bureau.