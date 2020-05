Drankdief met 98 pagina's strafblad steelt niet van de kleine ondernemer: ‘Familie Heijn kan het wel missen’

Geen nieuwe coronado­den in deze regio

19 mei BOXMEER - Het coronavirus heeft in het Land van Cuijk en in Gennep geen nieuwe slachtoffers gemaakt. Ook zijn er geen inwoners uit deze regio met coronaverschijnselen opgenomen in een van de ziekenhuizen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het dagelijkse overzicht.