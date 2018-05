Drie botsingen achter elkaar zorgen voor file op de A73

De botsingen gebeurden in de rijrichting naar Nijmegen. In de buurt van Cuijk botsten een auto en een motor op elkaar. Daarbij raakte volgens de politie een persoon lichtgewond.

Het derde ongeluk was in de buurt van Haps. Ook daar klapten drie auto's op elkaar, zo meldt een politiewoordvoerder. Een van de bestuurders bleef in eerste instantie met pijn in de borst in zijn auto zitten. Hij kon later de auto uitkomen en wordt vrijdagmiddag nagekeken door ambulancepersoneel.