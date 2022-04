Drie studenten van De Leijgraaf in Cuijk in de prijzen: ‘Waar een kleine school groot in kan zijn’

CUIJK - Studenten van ROC De Leijgraaf in Cuijk zijn in de prijzen gevallen tijdens de nationale finale van Skills Heroes, de vakwedstrijden voor mbo-studenten.

Manon Meuwissen uit Venray die in Cuijk naar school gaat, pakte in de Jaarbeurs in Utrecht goud in de discipline Gastvrouw. Coen Penson uit Cuijk en Dirk Nuijs uit Wanroij legden beslag op zilver bij de vakwedstrijd Cybersecurity.

Hartstikke trots

Op de mbo-school in Cuijk zijn ze hartstikke trots op hun leerlingen. ,,Waar een kleine school groot in kan zijn’’, aldus docent Rolf Asbroek. De winnende gastvrouw Manon is zaterdag aanwezig op de open dag van de Leijgraaf in Cuijk, van 10 tot 13 uur.

23 studenten van het nieuwe Koning Willem 1 College in Den Bosch, waarin de Leijgraaf opgaat vanaf komende zomer, streden in de Domstad voor de titel beste vakman, vakvrouw of vakteam. Tien van de 23 finalisten waren afkomstig van de Leijgraaf, die onder meer in Cuijk een vestiging heeft.

Dertien studenten eindigden op het podium: zes keer goud, vier keer zilver en drie keer zilver.

Stukadoors en bloembinders

Doel van de vakwedstrijden is talenten een podium geven en zo het beroepsonderwijs naar een hoger niveau brengen. Er zijn wedstrijden voor onder meer toekomstige autotechnici, bloembinders, stukadoors en grafisch ontwerpers.

Vlak voor het weekeinde gingen meer dan 650 mbo-studenten de strijd met elkaar aan in ruim vijftig disciplines tijdens Skills The Finals.

Andere streekgenoten, die hun mbo-opleiding volgen bij ROC Nijmegen, vielen bij de landelijke eindronde in Utrecht ook in de prijzen. Zo werd Floor Reintjes uit Gennep Nederlands kampioen schoonheidsspecialiste. En mag Millenaar Bart Willems van ROC Nijmegen zich nationaal kampioen lassen noemen.

WK in China

De winnaars mogen in oktober naar de zogeheten Worldskills, de wereldkampioenschappen voor beroepen in Shanghai in China.

Volledig scherm Manon Meuwissen, student van de Leijgraaf in Cuijk, in actie. © eigen foto