Dronken man uit Gennep stuurde dreigende berichtjes over Cuijkse ex-vriendin: ‘Ik pak haar’

Lui

De Gennepenaar moest zich voor zijn gedrag verantwoorden bij de politierechter in Den Bosch. Hij kwam niet opdagen. Bij de politie vertelde de verdachte dat hij inderdaad had gedronken.

De man was gefrustreerd over de manier waarop zijn relatie met het slachtoffer een paar jaar daarvoor was geëindigd. In zijn beleving was de vrouw er ‘met zijn geld en spullen vandoor gegaan’. In de dreigende Facebook-berichtjes noemde hij het slachtoffer ‘lui’ en beklaagde zich erover dat ‘ze nooit had gewerkt’.