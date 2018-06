Drugsafval op industrieterrein Katwijk

Eikenpro­ces­sie­rups tergt Land van Cuijk en Gennep eerder en erger

4 juni LAND VAN CUIJK - Het regent telefoontjes bij de gemeentehuizen in het Land van Cuijk en in Gennep. Inwoners waarschuwen dat eikenbomen in hun buurt vergeven zijn van de rupsen. Weken eerder en veel omvangrijker dan in voorgaande jaren hebben de beestjes zich meester gemaakt van de eiken.