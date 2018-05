Drukte op A73 tussen Heumen en Cuijk fors toegenomen in 2017

Footgolf in Cuijk voor zieke kleinzoon Tim

14 mei NIJMEGEN/CUIJK - Als je kleinkind een zeldzame ziekte heeft en er is veel geld nodig voor onderzoek, dan kom je in actie. Zo ook George Winkenius. Samen met zijn voetbalclub JVC Cuijk organiseert hij op 2 juni een footgolf toernooi. De helft van de opbrengst gaat naar de Tim Foundation. Tim (16) is de kleinzoon van Winkenius, hij heeft de ziekte van Leigh.