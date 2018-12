Duizenden jongeren willen naar Project X-feest bij Cuijk, buurt maakt zich zorgen

NS stuurt Sjef van kastje naar de muur na melding over kapotte verlich­ting station Cuijk

13:18 CUIJK - De 57-jarige Sjef Brouwers uit Beers wilde alleen maar even tegen NS zeggen dat een aantal lampen op de parkeerplaats bij het treinstation van Cuijk al langere tijd niet werkt. Een goed bedoelde opmerking op Twitter mondde gisteren alleen uit in een ‘wonderlijke’ discussie over wie nou eigenlijk de eigenaar van het parkeerterrein is.