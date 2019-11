Een slechte nacht voor boer Gerbert, en hoe ontstond nou het gedoe?

De boer uit Beers was, aldus geruchten, woensdagavond potentieel doelwit van acties van dierenactivisten . Op basis van berichten op de sociale media verzamelden zich rond zijn boerderij meer dan honderd boeren en buurtgenoten. Waarom zijn boerderij mogelijk doelwit was? ,,Ik heb echt geen idee, we zullen het nooit weten. Iedereen mag hier komen kijken, we hebben een zichtstal van waaruit je de varkens kunt zien.’’

Niks verzinnen

Juist Oosterlaken is de man die altijd open is over zijn bedrijf, graag met mensen het gesprek aan gaat over de manier van varkens houden. ,,Met respect voor ieders mening. Dus ik kan echt niks verzinnen waarom ze mij zouden moeten hebben.’’ Het positieve aan de gebeurtenissen van woensdagavond is dat hij weet dat er no time tientallen buurtgenoten op het erf staan om eventuele activisten tegen te houden. ,,Ik kan me door wat er gebeurd is gek laten maken en voortdurend zorgen maken, maar dan ga ik er aan onderdoor en kan ik de boel beter verkopen.” Terwijl de 60-jarige Oosterlaken nu juist flink heeft geïnvesteerd in het welzijn van 600 zeugen en 2000 vleesvarkens. ,,Dus ik ga gewoon door, en als gezin zullen we onze draai nu wel weer gaan vinden. Dat komt goed. Het is een hele geruststelling te merken dat ik niet alleen voor sta. Dat maakt het makkelijker.’’

Hoe ontstond nou precies het gedoe in Beers?

Zo’n honderd boeren en buurtbewoners verzamelden zich woensdagavond rond de varkensstallen van boer Gerbert Oosterlaken in Beers. Waar vervolgens niets gebeurde. Reconstructie van een spannende avond.

Boerenorganisatie worden al in het weekeinde gealarmeerd door de politie. Dierenactivisten zouden rond de rechtszitting van woensdag over een eerdere actie in Boxtel wel eens tot nieuwe acties kunnen komen.

Dinsdag laat voorzitter Mark van den Oever van boerenactie Farmers Defence Force een bericht uitgaan via de besloten social mediagroepen waar de boeren bij aangesloten zijn. ‘Waarschuwing voor acties door activisten in het land de komende dagen’.

Op woensdag, even voor vijven, meldt een deelnemer aan een chat-groep van dierenactivisten van de actiegroep Boer is Boef: ‘Vanavond is er een actie gepland bij verschillende varkensboeren vanuit de beweging’.

Boer Gerbert Oosterlaken zegt dan overspoeld te worden door berichten dat zijn bedrijf doelwit is van de actie.

Om 17.54 uur komt een officiële mededeling van de actiegroep Grond in Verzet van bouwers: ‘Wees alsjeblieft waakzaam, controleer uw stallen, zorg voor voldoende voorlichting en sla alarm bij onraad!! Gerbert Oosterlaken is een mogelijk doelwit.’

Het adres van Oosterlaken gaat vervolgens ook rond in de chatgroep van de activisten. En in dat van de boeren. Rond de boerderij van Oosterlaken verzamelen zich vele boeren en buurtgenoten.

Oosterlaken besluit de politie te bellen. Die doet in een alarmmelding om 19.00 uur kond van een ‘demonstratie onbekend’ in Beers. Onderwijl gaan er ook geruchten over acties in onder meer Barneveld, Voorthuizen, Meteren en Geldermalsen.

In een chatgroep van de activisten is het dan druk. Tot wel veertig berichten per minuten worden er geplaatst, uiteenlopend van ‘acties voor vanavond zijn geschrapt’ tot ‘Ik ga straks met een groepje van acht richting Meteren/Geldermalsen’. Boeren infiltreren in de chatgroep, verwensingen gaan over en weer.

Om 21.21 uur post een beheerder van de activistenchatgroep: ‘Mensen let op, we hebben nog geen acties aangekondigd of georganiseerd.’ En: ‘Ondertussen werken wij aan een concreet groots plan door.’