Een verroest stuk ijzer? Nee, een granaat uit WOII die elk moment kan ontploffen

Dwarskijker ‘Meer nog dan de kunde van de prof is me het doorzet­tings­ver­mo­gen van Esther bijgeble­ven’

10 maart Esther Kock uit Cuijk was op tv. Het ging over slimmeriken van de Universiteit Twente die voor uitdagingen worden geplaatst. Ze moeten oplossingen verzinnen voor mensen die door een handicap niet kunnen wat voor anderen heel gewoon is. Zoals, in Esthers geval, ze is door een rotte bacterie aan een rolstoel gekluisterd, een trap op.