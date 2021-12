En weer gaat de Kuukse elfkroegetocht niet door: ‘We hebben een verantwoordelijkheid’

CORONA­KAART | Regio kleurt íetsje minder rood, virus gaat hard rond in Cuijk, record sneuvelt in Nijmegen

ARNHEM - Het aantal positieve coronatesten in onze regio loopt, net als in de rest van Nederland, niet langer op. In tal van gemeenten zijn er de afgelopen dagen zelfs flink minder besmettingen dan in de afgelopen weken. Maar in sommige gemeenten is het anders: onder meer in Cuijk breidt het virus rap uit.

29 november