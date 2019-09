Er staan al camera’s langs de A73, maar waar zijn ze voor?

Brabantse melkveehou­ders bang voor explosies in nieuwe, emissiear­me stallen

5 september DEN BOSCH - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat Brabant boeren ertoe dwingt ‘gevaarlijke stalsystemen’ te gaan gebruiken. In een brief wijst de belangenorganisatie op het explosiegevaar in nieuwe, emissiearme stallen.