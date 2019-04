Ernstig gepeste Bram (16) uit Cuijk ontroert kijkers EO-show

In de uitzending was te zien dat Bram op zijn vorige school, het Metameer in Boxmeer, jarenlang het mikpunt van hevige pesterijen was vanwege zijn geaardheid.



Zo scholden de pesters hem uit voor ‘vieze homo', kreeg hij nare berichten via Snapchat en werd hij soms tot wel dertig keer op een avond anoniem gebeld. De pesterijen bleven maar doorgaan. Daardoor is zijn zelfvertrouwen ernstig beschadigd. Ook leidden de pesterijen er zelfs toe dat hij een poging wilde doen zichzelf van het leven te beroven, vertelde hij openhartig in de uitzending. ,,Het was heel heftig. Ik zit nog steeds enorm in de knoop met mezelf‘’, liet hij weten in het programma.