Explosiegevaar bij grote brand in fabriek Katwijk

Lokken medische bedrijven door Boxmeer valt niet goed

7:00 BOXMEER - Een brief van de gemeente Boxmeer aan 2400 medische bedrijven uit de regio heeft voor veel onrust gezorgd. De brief waarin bedrijven de mogelijkheid wordt geboden zich op de Health Campus te vestigen is met verbazing ontvangen door buurgemeenten en zorgaanbieders. Vooral omdat het een eenzijdige actie is van de gemeente Boxmeer en er geen overleg met de omliggende gemeenten is geweest.