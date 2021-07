Extra veiligheidsmaatregelen gemeente Cuijk vanwege ‘ernstige bedreiging’; dader bekend bij politie

updateCUIJK - Het gemeentehuis in Cuijk is maandag dicht geweest voor bezoekers vanwege een ‘ernstige bedreiging’. De gemeente Cuijk laat in een persbericht weten dat er extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Zo zijn de deuren van het gemeentehuis gesloten. Bezoekers moeten eerst aanbellen en worden dan pas binnengelaten. De gemeenteraad van Cuijk vergadert vanavond bovendien online vanwege de veiligheid. Hoelang deze maatregelen van kracht blijven, is nog niet bekend.



Door politie en justitie wordt onderzoek gedaan naar de bedreiging. Volgens de gemeente zijn de naam en achtergronden van de bedreiger bij de politie bekend. Cuijk meldt verder dat het dreigement niet tegen een bestuurder, werknemer of afdeling was gericht, maar tegen de gemeente in het algemeen.

Telefonische bedreiging

Het gemeentehuis was vanochtend even helemaal gesloten voor publiek. Wie naar het gemeentehuis kwam voor bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs of identiteitskaart, mocht het pand niet in vanwege de veiligheid.



De bedreiging van de gemeente is telefonisch geuit maar niet direct bij Cuijk zelf. Volgens het persbericht heeft een andere instantie de bedreiging ontvangen en vervolgens de gemeente daarop geattendeerd.

‘Geen bommelding’

‘Over de aard van het dreigement worden geen mededelingen gedaan. Het betrof in ieder geval geen ‘bommelding’ zoals in sommige media is te lezen en ook is het gemeentehuis niet ontruimd geweest’, schrijft de gemeente in de verklaring.



Er was vanochtend veel politie bij en in het gemeentehuis. De agenten waren tegen 14.45 uur weer verdwenen.