Fietser gewond in Cuijk door botsing met auto

Taart voor onderne­mers op Dag van de Onderne­mers

15 november CUIJK - Hij had het er maar druk mee, wethouder Maarten Jilisen. De halve vrijdag bracht hij taart rond bij verschillende bedrijven in de gemeente Cuijk. Net als in veel andere gemeenten werd in Cuijk de Dag van de Ondernemer gevierd. Jilisen nam in zijn eentje al acht bedrijven voor zijn rekening waar hij verraste met de taart. Hier neemt John Verhoeven, directeur van metaalconstructie-, las- en montagebedrijf Friver het gebak in ontvangst.