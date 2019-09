Filmmaker Daan logeerde bij een kloosterorde en praatte over het celibaat: ‘Ze waren er zo open over’

,,De geschiedenis van zo’n klooster interesseert me eigenlijk niet echt. Mijn interesse is de belevingswereld van mensen. Dat heb ik ook gezegd toen ik daar voor het eerst kwam: ik ga geen geschiedenisfilm maken, het gaat over jullie. Het gaat ook niet alleen over het celibaat, het gaat ook over vriendschap. Dat onderwerp celibaat kwam eigenlijk later pas, want die Joe begon zó open over zijn worstelingen te praten...



Zowel boer Peer uit mijn vorige documentaire als deze mannen zijn mensen die zich een beetje buiten de samenleving plaatsen. Dat geïsoleerde vind ik mooi, vind ik interessant. Dat het oudere mensen zijn vind ik ook interessant. Oudere mensen zijn toch, ja, kwetsbaar. Ik heb het idee dat mensen van onze leeftijd juist een soort masker dragen of zo. Dat we een beeld hebben van ‘zo wil ik overkomen’. Als je ouder wordt, word je toch wat... zachter. Dan maakt het misschien niet zoveel meer uit hoe je over komt. Dat idee heb ik, dat dat toch wel iets doet.



Ik woon zelf ook afgelegen, ik voel mezelf soms ook een soort Boer Peer worden.