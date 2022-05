Forse vertraging door kettingbotsing met vier auto's op A73, een persoon voor behandeling naar ziekenhuis

update Vrachtwa­gen belandt in vangrail op A73 bij Cuijk; lange file voorbij

CUIJK - Op de A73 bij Cuijk is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur raakte de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn voertuig schuin tegen de vangrail tot stilstand. De lange file die ontstond door het ongeluk is inmiddels voorbij.

19 april