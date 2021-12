Gedroomde vakantie van Wil (76) kan er toch komen door nieuwe prikstraat in Cuijk: ‘Op wintersport gáán we’

Hennepkwe­ke­rij (150 planten) opgerold in Cuijk: verdachte opgepakt en wapen aangetrof­fen

CUIJK - In een woning aan de Potbeker in de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen is dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. In het huis stonden 150 volwassen planten. De politie heeft een verdachte aangehouden. In de woning is ook een wapen aangetroffen.

8 december