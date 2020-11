Gedumpt ‘drugsafval’ Beers zorgt niet voor blijvende milieuschade

Nieuwscafé met dertig bezoekers maar ook live bij Omroep Land van Cuijk

29 oktober BOXMEER - Ondanks alle beperkingen in de theaters, gaat vrijdag het Gelderlander Nieuwscafé in De Weijer door. Volgens alle RIVM-richtlijnen, dus met maximaal dertig bezoekers. Het maandelijkse praatprogramma van de editie Maasland van deze krant is ook live te volgen via deze website en via Omroep Land van Cuijk.