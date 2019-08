Geen treinen tussen station Mook Molenhoek en Cuijk door grote seinstoring

update Man raakt zwaarge­wond door ongeval met stroomka­bel in Cuijk, stroomsto­ring opgelost

22 augustus CUIJK - Een man is donderdagmiddag zwaargewond geraakt in de Cuijkse wijk De Valuwe, nadat hij tijdens werkzaamheden in aanraking is gekomen met een stroomkabel. Het slachtoffer is in de ambulance gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.