Gemeente Cuijk gaat gebruik lachgas verbieden

CUIJK - De gemeente Cuijk gaat het gebruik van lachgas ‘op straat’ verbieden. Verwacht wordt dat een voorstel daartoe in december van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Cuijk wil lachgas verbieden naar aanleiding van overlast bij de Kraaijenbergse Plassen. Een inwoonster van Cuijk had deze zomer bij de afdeling handhaving geklaagd over een groep lachgas gebruikende jongeren waar kinderen en ouders last van hadden. De gemeentelijke controleurs gaven destijds aan niets te kunnen doen, omdat er geen regels waren waarmee zij de jongeren konden aanspreken.

Politiek

Liesbeth van Heeswijk, fractievoorzitter van Liberaal Land van Cuijk, de grootste partij in de Cuijkse politiek trok bij het gemeentebestuur aan de bel. ,,Door het gebruik vonden de jongeren het lollig elkaar te meppen. Daar liepen kinderen langs en dat had een vervelende sfeer tot gevolg”, was haar toelichting.

Eerder legde de gemeente Boxmeer het gebruik van lachgas al aan banden door een ‘lachgasregel’ toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening. In Boxmeer worden ook straatcoaches ingezet om overlast te voorkomen. Daar ging het om grote groepen jongeren die steeds op een andere plek voor overlast zorgde. Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het soms om groepen van wel vijftig tot zestig jongeren. ,,Die komen niet per se uit Boxmeer. We hebben het idee dat ze door de regio trekken. Dan zitten ze weer hier, dan in Cuijk”, werd gezegd.

Lange rij gemeenten

Lachgas is populair: door het in een ballon te blazen en dat vervolgens te inhaleren, komt de gebruiker in een roes die een beetje lijkt op die van dronkenschap. Sommige mensen veroorzaken dan overlast.