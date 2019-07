Gemotoriseerd terras op het water van de Kraaijenbergse Plassen

Politie zoekt man in gele hoodie voor mysterieu­ze, tijdelijke vermissing van 25-jarige in Haps

26 juli HAPS - De politie is in Haps op zoek naar een man in een opvallend gele ‘hoodie’. Dit in verband met een kortstondige vermissing van een 25-jarige vrouw. De politie gaat vooralsnog uit van een misdrijf.