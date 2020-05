Gestolen puppy's terug in Beers: ‘Ik heb ze direct een halve liter melk gegeven’

BEERS - ,,Het is gelukkig ‘goed’ afgelopen’’, zegt hobbyfokker Tiny (71) uit Beers. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden zijn 10 pups gestolen. Ze zijn woensdagavond teruggevonden in een woning in de gemeente Heusden. Zo'n 55 kilometer verderop. De politie heeft tegen de verdacht een proces-verbaal opgemaakt, maar dat onderzoek loopt nog.

De puppy’s waren pas 4 of 5 weken oud toen ze vijf dagen geleden werden meegenomen. Afgelopen weekend werden ze gestolen uit een voormalige paardenstal van fokker Tiny. Hierbij is moederhond Luna (3) door de verdachte om het leven gebracht.

Samenwerking

,,Doordat er eerder een hond was gedood moest de politie heel voorzichtig, maar vooral snel te werk gaan’’’, zegt een woordvoerder van de politie. Er waren verschillende tips binnen gekomen en al snel leidde dit naar het juiste huis.



,,Je weet niet wat er gaat gebeuren en of de pups het overleven.’’ Uiteindelijk werden de pups heelhuids gevonden en konden ze dezelfde avond terug naar de eigenaar. ,,Het is heel vlot gegaan’’, zegt de politie. ,,Dankzij de samenwerking tussen politie Cuijk en politie Heusden, de milieuagent en de dierenpolitie.’’

‘Je verliest een huisdier, dat is niet niks’

Naar omstandigheden gaat het goed met de puppy's. ,, Ze zien er goed uit. Ik heb ze woensdagavond direct een halve liter melk gegeven’’, zegt Tiny. ,,Al kunnen ze nu ook al vast voer eten.’’ Hij vertelt dat de puppy's eigenlijk uit twee nesten komen, naast Luna heeft hij nog een andere hond. ,,Zij accepteert gelukkig alle kleintjes. Dat is toch wel even spannend hoor. Het zijn er in één keer wel héél veel, maar ze pakt het goed op.’’



Toch valt het verlies van Luna hem wel zwaar. ,,Het is net zoals een ander een kanarie verliest. Je verliest een huisdier, dat is niet niets.’’

Dierenarts