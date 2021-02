Gewonde bij gewapende overval op Lidl in Cuijk, overvaller weet te ontkomen

De lekkerste preisoep komt uit Gassel: ‘Mijn ouders vonden het lekker’

22 januari GASSEL - Hij is zeker voor herhaling vatbaar. De zelfgemaakte preisoep in huize Van Deventer in Gassel. ,,Mijn ouders vonden het lekker’’, zegt een opgeluchte Jelle van Deventer, de maker ervan.