Gewonde door ongeluk op rotonde in Cuijk

UPDATE Buizerd vliegt in net van voetbal­club in Haps en moet door brandweer worden bevrijd

25 september HAPS - Een onfortuinlijke buizerd is vrijdagochtend in het doelnet gevlogen van voetbalvereniging de Hapse Boys in Haps. De roofvogel kon er niet meer op eigen kracht uit komen en is door de brandweer en Dierenambulance bevrijd.