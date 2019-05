Gewonden door ongeval op A73 bij Cuijk: snelweg is weer vrij

De betrokken voertuigen zijn flink beschadigd geraakt.



Het verkeer dat achter het ongeluk op de A73 reed stond volledig vast. Automobilisten stapten zelfs uit hun auto om te kijken wat er aan de hand was. Ook was de Roertunnel tijdelijk afgesloten.



In eerste instantie was door de ontstane file de vertraging op het traject een uur, maar rond 16.30 uur werd één van de twee rijstroken weer geopend en kwam het verkeer mondjesmaat op gang. Rond 17.15 was de hele snelweg weer vrij en loste de file in rap tempo op.