Gezellig opgesloten in de kerk

Je laten opsluiten in een kerk. In Cuijk zijn ze daar niet vies van. Church Escape, volgens het principe van de escaperoom waarbij je uit een afgesloten ruimte moet ontsnappen door in groepsverband puzzels en raadsels op te lossen, is een nieuwe activiteit van de Cuijkse Martinusparochie in de Martinuskerk. ,,Zo proberen we een ander, jonger publiek uit te nodigen onze kerk van binnen te bekijken’’, zegt Piet van de Koolwijk, vice-voorzitter van het kerkbestuur.