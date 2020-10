Granuliet in de Kraaijenbergse Plassen; Dit is waarom het zo stil is over het goedje in Cuijk

Het is maart 2020 als er volop ophef is over de stort van granuliet in Over de Maas, een waterplassengebied bij Alphen. In een kamerbrief geeft de minister dan een overzicht van plekken waar ook granuliet is gestort. Dan staat het er zwart op wit: 260.000 ton is er tot 2016 terechtgekomen in de Kraaijenbergse plassen. Na Over de Maas (minimaal 750.000 ton) is het de grootse hoeveelheid granuliet die ergens in Nederland is gestort.