Hakenkruis en kwetsende teksten geklad in Overloon en Cuijk

Vier vragen over En dan besluit je: ik dump mijn ‘drugsafval’ gewoon lekker in Beers

12 november CUIJK/ BEERS - Een van de grotere drugsdumpingen in ons land, zei de politie er kort na de vondst zelf over. Maar in de 21 vaten die eind september aan de Bungelaar in Beers ontdekt werden, zat toch geen drugsafval.