Handhavers van ProRail halen bij Cuijk beledigende carnavalist van het spoor

Door de drukte ontstond er eerder in een van die vakken een opstootje in de dringende massa. Een man die met zijn vriendin naar Nijmegen reisde kreeg van een beveiliger een duw en duwde vervolgens de beveiliger terug. Daarop werd hij vastgepakt. Ook een ander klaagde op social media bij vervoerder Arriva dat hij door beveiligers was geduwd.



Verder bleef het dinsdag rustig met berichten over de drukte. Vanaf elf uur in de ochtend liepen de carnavalsvierders uit de wijde omtrek langs de Cuijkse kroegen om zo hun stempelkaart vol te krijgen en een oorkonde te verdienen. Het centrum van Cuijk is voor het evenement volledig afgesloten. Op diverse plaatsen zijn podia met artiesten om het publiek te vermaken.