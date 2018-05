Helft van de meisjes heeft seks tegen haar wil

LAND VAN CUIJK - De helft van de meisjes tussen de 14 en 17 jaar in de regio Brabant Noord-Oost, waar de vijf gemeenten in het Land van Cuijk onder vallen, heeft wel eens tegen hun wil in seks gehad. Dat kan variëren van zoenen tot betasten en geslachtsgemeenschap. Bij jongens is dat bijna 15 procent. Dat blijkt uit het onderzoek 'Seks onder je 25e' van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Het onderzoek is gedaan onder 20.500 jongeren van 12 tot en met 25 jaar. In Brabant Noord-Oost vulden 886 jongeren de enquêteformulieren in.

Bijna een op de tien meisjes heeft tegen haar wil in orale seks gehad. Bij een even groot aantal komt het tot ongewenste geslachtsgemeenschap. ,,De regio wijkt daarin niet of nauwelijks af van de landelijke cijfers’’, zegt onderzoeker Tim de Vuijst. Jongeren die ervaring hebben met seks onder invloed van alcohol of drugs, hebben vaker te maken met seksueel geweld.

Later

Het blijkt dat jongeren steeds later seks hebben. Gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben is bijna 17 jaar. Dat geldt ook voor orale seks. Gemiddeld hebben jongeren anale seks als ze 19 jaar zijn. De groep jongeren die al heel jong, tussen de 12 en 14 jaar, de eerste seksuele ervaring heeft, is kleiner geworden. Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 was dat met 17,1 jaar het geval.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in 30 procent van de gevallen naaktfoto's of seksfilmpjes worden gedeeld met anderen. Ondanks die cijfers heeft een op de tien jongens en meisjes heeft wel eens een persoonlijke naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een ander gestuurd.

Wassen

De kennis over seksuele gezondheid laat te wensen over, laat de GGD Hart voor Brabant weten. Zo weet ruim vier op de tien jongeren niet dat jezelf wassen na de seks géén geschikte manier is om de kans op een soa te verkleinen. Maar liefst 75 procent van de jongeren laat zich niet testen op seksueel overdraagbare aandoeningen voordat zij onbeschermde seks hebben. 'Jongeren geven aan dat ze het niet nodig vinden, omdat ze het idee hebben geen risico te lopen. Dat kan doordat ze geen lichamelijke klachten hebben of geen onveilige seks hebben gehad', laat Hart voor Brabant weten.