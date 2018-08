Het ijs is niet aan te slepen in Haps: 'Dit is ongekend'

Streep door bouwplan Beers leidt tot verbazing bij oud-wethouder

2 augustus BEERS/CUIJK - De streep die er is gezet door de plannen om 22 woningen te bouwen op het terrein van het Nationaal Veeteeltmuseum in Beers heeft oud-wethouder Rob Poel hooglijk verbaasd. Hij was er in zijn tijd als wethouder in de gemeente Cuijk al mee bezig geweest en vindt dat de handdoek nu wel erg snel in de ring wordt gegooid.