Het is behelpen voor Ielja Strik, maar het bordspel geeft toch een beetje carnavalsgevoel

Naam: Ielja Strik (47) Woonplaats: Cuijk Functie: Krachtsporter, won al 22 wereldtitels met powerliften en bankdrukken. In 2020 opende ze in haar woonplaats haar eigen sportschool.

Het weekend van een topsporter, hoe ziet dat eruit? ,,Zaterdag staat er altijd een zware training op de planning. Om 13.00 uur sluit mijn sportschool, waarna mijn trainingsmaatjes en ik daar tijd hebben voor de zware oefeningen. Daarna ga ik naar huis. Lekker douchen, wat eten, relaxen. In het weekend ga ik ook altijd naar mijn ouders. We wonen heel dicht bij elkaar, maar ik vind het belangrijk ze regelmatig te bezoeken. En ik ga op stap met m’n drie zussen, zo nu en dan. Maar door corona kan dat nu helaas al lang niet meer.’’

Waar gaan jullie dan naartoe?

,,Een avondje naar de kroeg of naar een festival, zoals Flying Dutch. En carnaval vieren uiteraard! Ze zijn trouwens niet echt mijn zussen haha, maar drie goede vriendinnen. We waren een keer hetzelfde verkleed met carnaval, als vier Sneeuwwitjes. De vier zussen, werden we genoemd. Dat hebben we er maar in gehouden, waardoor mensen vaak denken dat het echt zo is.’’