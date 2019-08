Hogere celstraf geëist voor doodsteken van Cuijkenaar

De Cuijkenaar houdt in het hoger beroep vol dat hij zichzelf ‘verdedigde’. A. was bij het latere slachtoffer op bezoek in diens flat aan de Parallelweg. Tijdens een ruzie zou de bewoner een mes hebben gepakt. ,,Hij vroeg of hij me soms moest prikken”, vertelde de verdachte later. ,,Ik zei dat hij normaal moest doen. Hij bleef op me afkomen en maakte een steekbeweging. Ik dacht echt dat ik doodging.” A. wist het mes af te pakken en duwde het mes in de buik van het slachtoffer.