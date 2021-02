Hotelverkrachting Cuijk levert eis van twee jaar gevangenisstraf op

Buurtbus­sen in Land van Cuijk toch niet de weg op uit angst voor corona

14 januari BOXMEER - De buurtbussen die maandag weer in het Land van Cuijk zouden gaan rijden, blijven toch in de garage. Veel chauffeurs hebben te kennen gegeven liever niet achter het stuur te kruipen. De angst voor corona en met name de Engelse, veel besmettelijkere, variant is groot. De chauffeurs zijn vrijwilligers en vallen gezien hun leeftijd in de risicogroep.