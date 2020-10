Hulpdiensten hinderen scheepvaart tijdens redding van koe die de Maas was ingedoken

Cuijk krijgt coronatest­straat, maar waar?

3 oktober CUIJK - Het hing al een tijdje in de lucht, dat er een coronateststraat zou komen in het Land van Cuijk. In Cuijk of Boxmeer. De keuze is kennelijk gevallen op Cuijk, laat de Boxmeerse wethouder Willy Hendriks weten. ook Rob Poel, lid van het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant twittert over de komst van de coronateststraat.