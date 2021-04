In Brabants schuurtje stonden ‘opeens’ 900 dozen babyvoeding: ‘Dat ziet er niet uit als legale handel’

Uitvaarton­der­ne­mer Schrijen breidt uit en verwacht dat mensen na corona ook makkelij­ker kiezen voor een kleinere uitvaart

22 maart CUIJK - Naast uitvaartcentra in Gennep en Boxmeer en een eigen crematorium in Cuijk heeft uitvaartonderneming Schrijen nu ook een uitvaartcentrum in Cuijk. Het voormalige Annahof naast de ingang van de algemene begraafplaats is overgenomen en omgedoopt in Binnenplaats Hanshof.