In sneltreinvaart over rode loper met de fiets van Cuijk naar Nijmegen

Troostende klanken tijdens carillon­con­cert Marcel Siebers

15 augustus CUIJK - Van een Prelude in g en d van Jef Denijn tot Tears in heaven van Eric Clapton. Het was gisteravond te horen tijdens het carillonconcert van beiaardier Marcel Siebers. Siebers gaf vrijdagavond vooraf aan belangstellenden uitleg over de te spelen werken in de Romeinse tuin, naast de Martinuskerk.