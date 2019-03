Initiatiefnemer parenclub Katwijk wil naam zuiveren en eist geld

Mark uit Haps helpt je als de stront op het tapijt staat, maar nu heeft hij last van malafide concurren­ten

7 maart HAPS - Hij baalt, heeft al bij de politie aangifte van oplichting gedaan. Hij waarschuwt op Facebook: Ga niet met beunhazen in zee. Wat moet Mark Jonkers, van het gelijknamige ontstoppingsbedrijf in Haps, nog meer doen om te voorkomen dat ‘zijn’ klanten in de fuik lopen van malafide ontstoppingsbedrijven die het met de afgesproken prijzen en de kwaliteit van het geleverde werk niet zo nauw nemen?