Jan Smit en Jim Bakkum poseren met Cuijks Schouwbeertje. Maar van wie is die eigenlijk?

,,En dat is toch wel erg jammer. Vooral omdat het wel zeker is dat het voor een kind een speciale knuffel moet zijn’’, zegt Babette Pul van de schouwburg. ,,Het is een traumabeertje. Het is dus van iemand die een nare ervaring heeft gehad.’’



Traumabeertjes, of troostbeertjes, worden door personeel van hulpdiensten aan kinderen gegeven om ze af te leiden en zo het verwerkingsproces te bevorderen. Dat kan zijn na bijvoorbeeld een ongeluk of een brand.