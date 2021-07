Joep (66) uit Katwijk werd zomaar geschopt, geslagen en bedreigd: ‘We moeten als samenleving dit gedrag niet accepteren’

Het is een mooie zomeravond, die maandag 14 juni. Bij de oude veerstoep aan de Maas in Katwijk, jaren geleden omgetoverd tot een mini-openluchttheater, hangen aan het begin van de avond al wat jongeren rond. Er hangt een vrolijke sfeer. Corona is op z’n retour.

‘Homo’

Joep Burhorst hoort tegen 22.30 uur ook ‘die herrie’. ,,Ik dacht, ik ga even kijken wat er aan de hand is’’, zegt de 66-jarige inwoner van het dorp aan de Maas. ,,Ik zag al snel overal veel afval liggen. Een groepje jongeren ging direct weg toen ik eraan kwam. Dat groepje van zeven - de meesten een jaar of 15, 16, en een wat ouder van rond de 20 - bleef aanvankelijk achter. Ik vroeg nog wat er aan de hand is en of die rommel van hen was. Ze begonnen direct te schelden: ‘Homo’ en ‘Wat moet je, ouwe zak’. Ik moest vooral heel snel ‘oprotten’. Ik besloot met mijn telefoon foto’s te maken van de troep. Veel blikjes en zakjes vooral. Ik wilde hier via de Fixi-app op mijn telefoon melding van maken bij de gemeente. Bij het teruglopen richting dijk, zag ik dat ze terugkwamen. Ze bleven om me heen fietsen. Om me uit te dagen. Dat voelde intimiderend. Niet prettig, kan ik je zeggen. Ik moest mijn telefoon direct afgeven en alles wissen. En weer dat schelden: ‘Waar bemoei jij je mee, ouwe zak.’’’