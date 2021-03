Jonge corona-onderzoeker Joppe ziet veel feestjes voorbijkomen: ‘Hoogste tijd voor versoepelingen’

Cuijk geeft nog snel bijna 1,4 miljoen euro uit aan beter leven in dorp en wijk, en daarvoor mag jij met plannen komen

16 februari CUIJK - Inwoners van Cuijk met goede ideeën om de leefbaarheid in eigen wijk of dorp te verbeteren, kunnen nu hun slag slaan. De gemeente heeft hiervoor later dit jaar bijna 1,4 miljoen euro weg te geven, vlak voordat Cuijk per 1 januari 2022 opgaat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.