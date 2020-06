Jongens aangehouden met neppistool en mes in Cuijk

Branche­noot EuroParcs neemt Droompar­ken over

4 juni OTTERLO - Het recreatiebedrijf Droomparken, onder meer eigenaar van camping De Zanding in Otterlo en Marina Strandbad in Olburgen, gaat deel uitmaken van EuroParcs. Beide bedrijven exploiteren veertien resorts, op een na allemaal gelegen in Nederland.